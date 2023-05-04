Сильные ливни в Италии привели к транспортному коллапсу

Прервано автомобильное и железнодорожное сообщение

Сильнейшие за столетие дожди обрушились на север Италии. Города и деревни почти полностью ушли под воду. В регионе объявлен максимальный уровень погодной опасности. Идёт поисково-спасательная операция. Несколько человек погибли. О судьбе ещё одного ничего не известно. Многие дома разрушены до основания.

Стихия сносит всё на своём пути. Мощные потоки воды ломают стволы деревьев, переворачивают машины, затапливают дома. Городок Кантиано в центральной части Италии буквально смыло. Повреждены исторические здания и улочки. Похожая картина - на севере страны. Ливни стали сильнейшими за сто лет и не прекращаются уже вторые сутки.

Разрушения - как после торнадо. Дожди спровоцировали сход оползней. Пожилой мужчина погиб, когда на его дом обрушился камнепад. Другой ехал на велосипеде и его смыло потоком воды. Ещё один человек пропал без вести. В регионе объявлен максимальный красный уровень погодной опасности.

Населённые пункты отрезаны от остальной части республики. Спасатели и сотрудники департамента гражданской защиты работают в авральном режиме. Сотни людей уже эвакуированы. Тем, кто ещё остаётся в своих домах, рекомендуют не выходить на улицы и не спускаться в подвалы.

Затоплены и перекрыты дороги. Частично приостановлено железнодорожное сообщение. Аэропорт Болоньи на несколько часов остался без электричества. Света нет и во многих жилых домах. Отменены занятия в школах.

Стихия обрушилась на страну после продолжительной засухи, которая ударила по аграрному сектору. К тому же, минувшей зимой выпало мало снега. Итальянцы опасались, что ситуация в сельском хозяйстве станет ещё тяжелее. Нашлись даже те, кто обрадовался проливным дождям.

Но местные власти оптимизма не разделяют. В ближайшее время предстоит подсчитать материальный ущерб, нанесённый наводнением. Ситуацию называют критической. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди продолжатся. Сохраняется высокий риск оползней. Экстренные службы готовятся к дальнейшей эвакуации населения.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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