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В Кремлевском дворце открылась масштабная выставка, посвященная Дню Победы

12:05
  • четверг
  • 04 мая 2023

Экспозиция отражает связь поколений

В преддверии Дня Победы в Государственном Кремлевском дворце открылась масштабная выставка, посвященная знаменательной дате.

Экспозиция отражает связь поколений - от ветеранов Великой Отечественной войны к героям нашего времени, которые сегодня борются с неонацизмом в Донбассе.

Историческую часть подготовил Музей Победы, а Народный фронт представил фотоработы с изображением участников СВО, военных корреспондентов и артистов, которые активно поддерживают наших бойцов, выступая с концертами на передовой. Многие из них являются кураторами проекта "Все для победы" и самостоятельно отвозят на линию соприкосновения собранное снаряжение, технику и не только.

"Мы вместе с "Народным фронтом", со "Звездным десантом" придумали акцию "Гитара". Те артисты, которые подписывают эти гитары с пожеланиями, мы привозим, я привожу на линию соприкосновения", - рассказал заслуженный артист России Алексей Огурцов.

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Выставка Кремлевском дворце
Выставка Кремлевском дворце
Выставка Кремлевском дворце
Выставка Кремлевском дворце
Выставка Кремлевском дворце
Выставка Кремлевском дворце
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