Собянин рассказал об обновлении парка имени 40-летия ВЛКСМ

Исторический облик парка будет сохранён

В Москве начали обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ. О благоустройстве территории для отдыха и занятий спортом рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Объект находится на пересечении проспектов Вернадского, Университетского и Ломоносовского, а также улицы Николая Коперника. Когда-то это было красивое место с уютными аллеями, скульптурами и фонтанами. Сейчас территория выглядит запущенной.

Исторический облик парка, заложенного после фестиваля молодёжи и студентов 1957 года, будет сохранён. По чертежам и фотографиям восстановят скульптурные композиции, три фонтана, цветники. На территории построят новую детскую площадку и скейт-парк, установят лавочки и фонари.

Также благоустроят Воробьёвскую набережную и Аллею спортивной славы звёзд зимних Олимпийских игр. Уже выполнили около четверти работ.

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