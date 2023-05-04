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В Петербурге начался сезон промышленной ловли корюшки

11:59
  • четверг
  • 04 мая 2023

Существует множество рецептов приготовления этой рыбы

Маринуют, вялят, жарят в кляре и делают заливное. В Петербурге начался сезон промышленной ловли корюшки. Ещё со времён Петра I эта небольшая рыба стала одним из символов местной кухни. И с тех пор жители северной столицы не изменяют своим традициям, а на улице в эти дни пахнет свежим огурцом.

Когда в Санкт-Петербурге посреди весны вдруг начинает пахнуть свежими огурцами, местные жители знают: это корюшка пошла на нерест. Время занимать очередь у синих палаток. Цены, конечно, пока кусаются, но это не повод изменять традиции.

Обычно корюшка в Петербурге появляется сразу после Пасхи — именно в это время косяки идут по Неве из Ладожского озера в Финский залив на нерест. В этом году весна была поздняя, путина подзадержалась.

Так полюбившуюся петербуржцам серебряную рыбку добывают в Ладожском озере ещё с Петровских времён. И, что любопытно, технологии её добычи с тех пор вообще не поменялись.

Разве что лодки не деревянные, а из металла, да мережи из пластика. А вот вехи - все те же, длинные деревянные шесты. Ими фиксируют места, где закинуты сети. Флажки, канистры и бутылки — это метки. У каждой рыболовецкой артели свои, чтобы чужие снасти по ошибке не вытащить.

Глубина Ладожского озера в местах хода рыбьих косяков - всего несколько метров, здесь даже маленький траулер сядет на мель. На излучине, где рыбные стаи поворачивают вместе с рекой, даже мережи не помогут - течение слишком сильное. И промысловики 21 века тянут невод к берегу руками — совсем как в сказке у Пушкина. А вот технологии по исследованию рыбы шагнули далеко вперед. Каждая выловленная партия отправляется в специальную лабораторию - они работают прямо на берегу. Ветеринары-ихтиологи осматривают корюшку на предмет наличия опасных для человека заболеваний.

Интенсивность окраски, целостность плавников, состояние чешуи и жабр — визуально осматривается вся рыба, под микроскопом — только подозрительная. Если у ветеринаров есть сомнения, вся партия отправляется в брак.

Рецептов приготовления корюшки - десятки. Ее маринуют, вялят, делают заливное, пекут пироги и морозят. Но самый любимый традиционный рецепт всех петербургских хозяев – корюшка, жареная в кляре. Берешь рыбку, обваливаешь в муке с солью и кладешь на сковородку. Очень просто - справится даже ребенок

Настоящие ценители корюшки знают, что ее нужно есть как креветок – руками. Столовые приборы крошат нежное мясо. А самая вкусная рыбка - маленькая.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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