Собянин рассказал о работе московского трамвая в преддверии его 125-летия

Это важнейший элемент транспортной системы города

В следующем году московский трамвай отметит своего 125-летие. О работе важнейшего элемента транспортной системы города рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, трамвай ежедневно перевозит около 600 тысяч пассажиров. В городском парке находится более 600 вагонов, из них 464 - современные трехсекционные трамваи "Витязь-Москва".

"Более 400 км одиночного пути, 35 маршрутов, 855 остановок, пять депо и 3 тысяч преданных своему делу водителей, слесарей и других специалистов - таков сегодня московский трамвай", - рассказал Собянин.

По вместимости, эффективности, комфорту и экологичности трамвай не имеет себе равных среди других видов городского транспорта, за исключением метро. Всего один трехсекционный вагон "Витязь-Москва" может заменить до 200 автомобилей на городских дорогах.

При этом трамвай уместен везде – и на небольших исторических улочках и широких проспектах, и даже в парках.

Однако существование трамвая оказалось под угрозой в начале века. Многим казалось, что его время ушло, а трамвайная сеть постоянно сокращалась. Собянин заметил, что сам он не разделял пессимизма по поводу будущего этого вида транспорта. Возрождение трамвая стало одним из приоритетов транспортной программы правительства города.

"И в этой сфере менять нужно было практически все, за исключением разве что сложившихся трамвайных маршрутов. Ключевой задачей было, конечно, обновление трамвайного парка. Трамвайные вагоны стоят дорого. Но в отличие от автобусов, служат не 8-10, а 30 и более лет", - сообщил мэр.

На столичных улицах появился трехсекционный современный трамвай "Витязь-Москва". Помимо них, в столицу поступили несколько десятков низкопольных односекционных трамваев, очень похожих на "Витязь". Они работают на менее востребованных маршрутах, где нет необходимости в вагонах высокой вместимости.

"За последние шесть лет мы закупили более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства. В ближайшие пару лет закупим еще 150 односекционных вагонов и таким образом полностью завершим обновление парка. И, кстати, в трамваях "Витязь-Москва" с самого начала не было турникетов. Именно с них мы начали массовую ликвидацию этого барьера в наземном транспорте Москвы. Бестурникетная система прохода экономит москвичам до 25 минут времени в пути", - отметил Собянин.

Еще одна задача – обособление путей от дорожного движения. Также в ходе реконструкции путей стараются использовать экологичные шпалы из переработанного пластика: они прочнее деревянных, а 1 км пути с пластиковыми шпалами сберегает от вырубки 140 деревьев. Столичные остановки оборудуются современными павильонами. Открываются и новые маршруты.

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