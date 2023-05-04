Карла III попросили извиниться за колонизацию

Пришло время признания ошибок

Лидеры коренных народов Содружества попросили британского монарха Карла III принести официальные извинения и возместить ущерб от колонизации.

В преддверии коронации Карла III активисты 12 стран написали письмо, в котором потребовали извинения, а также возвращение артефактов и останков.

"Призываем британского монарха, короля Карла III, в день его коронации 6 мая 2023 года, признать ужасающие последствия и наследие геноцида колонизации коренных и порабощенных народов", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Коренные народы уверены, что пришло время признания ошибок прошлого. Об этом же год назад говорил на тот момент принц Чарльз.

Принц Чарльз стал королем Карлом III после смерти своей матери королевы Великобритании Елизаветы II 8 сентября 2022 года. Коронация запланирована на 6 мая, на ней ожидаются свыше 2,2 тысячи человек из 203 государств. Представителей России, Белоруссии, Ирана и Мьянмы не торжество не позвали.

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