Мощные взрывы на Украине попали на видео

Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких областях

Мощные взрывы прогремели ночью и ранним утром в крупных городах Украины, сообщают местные власти и СМИ.

Это кадры из Одессы и Киева. В нескольких районах вспыхнули пожары, была слышна беспорядочная стрельба. В городской администрации украинской столицы отметили, что ночные удары стали самыми интенсивными с начала года.

Также сирены воздушной тревоги звучали в Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Власти сообщают о поражении военных объектов. Жители города Курахова публикуют кадры пожара на крупном складе ВСУ. Произошла детонация боеприпасов.

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