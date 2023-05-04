В Париже назвали атаку на Кремль "странной" и "загадочной"

Власти не совсем поняли, что произошло

Франция не видит объяснений атаке украинских беспилотников на Кремль.

Об этом сообщила глава МИД Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter. Дипломат назвала произошедшее странной ситуацией и сообщила, что у Парижа мало информации, чтобы делать какие-либо выводы.

"Этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно", - заявила она (цитата по РИА Новости).

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников. Российская система ПВО сбила дроны, никто не пострадал, Путина в момент атаки в Кремле не было.

Москва предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ Киеву, когда сочтет это необходимым. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В свою очередь Киев отрицает свою причастность к атакам.

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