Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Поликлиники будут работать по новому московскому стандарту

Здания двух столичных поликлиник ХХ века модернизируют по новому стандарту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о поликлинике №64 на Малой Семеновской. Здание 1920-1930 годов сначала использовали как амбулаторию, а во время Великой Отечественной войны - как военный госпиталь. Там воссоздадут и отреставрируют потолки из кессонов, дубовые двери вестибюля и главного входа, покрытие лестниц и перил, а также окна и кровлю.

Модернизация ждет здание детской городской поликлиники №38 на улице 10-летия Октября. Там восстановонят оформление парадных зон, окна и центральную лестницу с покрытием в технике терраццо.

"Воссоздадим трехметровые деревянные двери центрального входа. Отремонтируем мозаичное панно - оно сделано в 1980-х годах родителем одного из пациентов и стало своего рода символом поликлиники", - написал мэр.

Также планируется привести в порядок фасады зданий. После ремонта в медучреждениях будет установлено самое современное оборудование. Поликлиники будут работать по новому московскому стандарту.

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