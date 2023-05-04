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Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

11:31
  • четверг
  • 04 мая 2023

Поликлиники будут работать по новому московскому стандарту

Здания двух столичных поликлиник ХХ века модернизируют по новому стандарту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о поликлинике №64 на Малой Семеновской. Здание 1920-1930 годов сначала использовали как амбулаторию, а во время Великой Отечественной войны - как военный госпиталь. Там воссоздадут и отреставрируют потолки из кессонов, дубовые двери вестибюля и главного входа, покрытие лестниц и перил, а также окна и кровлю.

Модернизация ждет здание детской городской поликлиники №38 на улице 10-летия Октября. Там восстановонят оформление парадных зон, окна и центральную лестницу с покрытием в технике терраццо.

"Воссоздадим трехметровые деревянные двери центрального входа. Отремонтируем мозаичное панно - оно сделано в 1980-х годах родителем одного из пациентов и стало своего рода символом поликлиники", - написал мэр.

Также планируется привести в порядок фасады зданий. После ремонта в медучреждениях будет установлено самое современное оборудование. Поликлиники будут работать по новому московскому стандарту.

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