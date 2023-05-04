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В России с коронавирусом госпитализировали 929 человек

11:26
  • четверг
  • 04 мая 2023

Скончались 32 пациента

За сутки в России госпитализировано 929 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 4 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4273 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7482 человека, скончались 32 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 763 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 108. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 294 человека, в Московской области – 87.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22866342 случая заболевания, зарегистрирован 398431 летальный исход.

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