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Защита обжаловала домашний арест Блиновской

11:58
  • четверг
  • 04 мая 2023

На блогера заведено дело об уклонении от уплаты налогов

В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на изменение меры пресечения блогеру Елена Блиновской.
Блиновская отправлена под домашний арест

Ее адвокат просит заменить домашний арест на запрет определенных действий, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Блиновская, получившая известность благодаря тренингам личностного роста "Марафон желаний", была задержана 27 апреля при попытке покинуть Россию. Ей предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и в отмывании денег в общей сложности почти на один миллиард рублей.

28 апреля суд отправил блогера под домашний арест. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

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