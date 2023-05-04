Дерзкий угон Lamborghini с парковки в Москве попал на видео

Угонщика быстро нашли

Столичные полицейские за несколько часов нашли автомобиль, который был похищен на севере города. Причем Lamborghini Murcielago стоимостью в 12 миллионов рублей угнали с охраняемой парковки торгового центра. Как угонщику удалось обойти защиту?

План был дерзкий, местами даже детский. Ну какому взрослому в трезвом уме придёт в голову угнать один из самых дорогих автомобилей в мире с охраняемой парковки, да еще и на эвакуаторе? А ведь сработало!

"Выяснилось, что подозреваемый предъявил охраннику стоянки заведомо ложное свидетельство о регистрации транспортного средства, после чего погрузил автомобиль на эвакуатор и уехал в неизвестном направлении", - сообщил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Уехать удалось достаточно далеко. За это время 38-летний хозяин авто узнал о пропаже, обратился в полицию, заявил об ущербе - более 12 миллионов рублей. Немудрено, поскольку каждая деталь Ламборгини Мурсьелаго стоит целое состояние. От озвученных в многочисленных видео для автолюбителей сумм - даже мурашки по коже.

Такой лёгкий способ угона болида эксперты объясняют несколькими возможными причинами. Заводскую сигнализацию могли отключить, а штатной попросту не было. Либо у неё отсутствует датчик наклона. Есть еще и чисто психологический нюанс. Автомобиль настолько редкий и дорогой, что владельцы попросту не ставят на него дополнительные охранные системы. Ну кому он понадобится? Оказывается, желающие есть. Не покататься с ветерком - продать на запчасти. С ними сейчас в стране - большая напряженка. Этому заморскому красавцу повезло. Остался целым.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции уже через несколько часов автомобиль был найден на территории Московской области. Злоумышленник - 28-летний приезжий - был задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе", - отметил Владимир Васенин.

Хозяин авто счастлив. "Сотрудники оставались всё время на связи, сообщали о своих действиях буквально через несколько минут. Всё было крайне оперативно, профессионально. Благодарен. Спасибо за службу", - сказал он.

На горе-угонщика заведено уголовное дело по статье "Кража". А найденный автомобиль после истории с эвакуатором теперь стал еще более редким экземпляром.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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