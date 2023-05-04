Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Она станет конечной станцией Сокольнической линии

Станция "Потапово" Сокольнической линии метро будет построена до конца следующего года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Пользоваться новой станцией будут десятки тысяч жителей. Эта часть Москвы развивается и по другим направлениям. Например, возводят образовательный комплекс и школу искусств.

Готова больше чем наполовину. Станция "Потопово" продлит линию метро еще дальше в Новую Москву. И станет конечной станцией Сокольнической линии.

"Возведены основные конструкции. В настоящее время ведутся работы по остеклению фасада. Плюс, монтаж структуры", - рассказал главный специалист АО "Дороги и мосты" Сергей Спиридонов.

Тысячи жителей поселения Сосенское, а также Щербинки, Южного Бутова и Воскресенского получат метро в шаговой доступности. Разгрузятся станции "Бунинская аллея", "Коммунарка" и "Тёплый Стан".

"По просьбе жителей мы продлили Сокольническую ветку метро и здесь строится новая станция "Потапово", которая расположена между Коммунаркой и Бутово, вокруг ведется достаточно активное строительство, десятки тысяч жителей будут пользоваться этой станцией метро. Поселения Новой Москвы превращаются в полноценные районы Москвы. Здесь строится жилье, создаются рабочие места, объекты соцкультбыта, школы, детские сады, поликлиники", - отметил Собянин.

Для жителей огромного жилого комплекса "Испанские кварталы" вскоре будет завершено строительство еще одной большой школы с детским садом. Разноэтажное здание спроектировано по принципу "школа как город". Помимо более 40 учебных классов и 9 групповых помещений для детсадовцев, в образовательном центре предусмотрены научно-практический блок с лабораториями, художественная мастерская. Во дворе - футбольное поле, стадион с беговой дорожкой, волейбольная и баскетбольная площадки и свой амфитеатр. По окончании строительства новый образовательный комплекс войдет в состав московской школы № 547.

А это новая школа искусств в городе Московский. В трехэтажном здании общей площадью более 8 тысяч квадратных метров будут учиться порядка 1200 ребят. По сравнению со старым зданием площади школы увеличатся в 6,5 раз. Работы выполнены примерно на 60 процентов.

Всего к 2035 году в Новой Москве обещают построить 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и почти 100 культурно-досуговых объектов. А станцию метро "Потапово" откроют уже в следующем году.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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