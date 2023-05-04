Отец Алисы Тепляковой пришел в суд в пляжных шортах

Во время заседания многодетному отцу не раз делали замечания за пререкания с судом

В четверг Зюзинский суд столицы рассматривает иск многодетного отца Евгения Теплякова к Московскому государственному университету. Два года назад его дочь - 8-летняя Алиса - сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии. Но вскоре начались проблемы. У родителей девочки и главного вуза страны накопилось множество претензий друг к другу.

В пляжных шортах, сандалиях и футболке на очередное судебное заседание явился отец самой юной студентки страны Алисы Тепляковой. Евгений представляет интересы своей семьи в Зюзинском суде Москвы, у него накопилось множество претензий к главному российскому университету. Но с журналистами он поделиться ими отказался.

Евгений уже много раз обвинял СМИ в клевете и травле. По его ощущениям, всюду царит "тотальная предвзятость". В вузе не разглядели сверхспособностей его одаренной дочери, не признаны его собственные заслуги как родителя и педагога. Теперь и в суде он жалуется на отсутствие объективности и беспристрастности.

Во время заседания многодетному отцу не раз делали замечания за пререкания с судом. Он, в свою очередь, требовал отвода судьи из-за, по его мнению, неравного к себе отношения. И в очередной раз просил проводить заседания в закрытом режиме. Но его требования остались без удовлетворения.

О "чудо-девочке" Алисе Тепляковой все заговорили два года назад - в 8 лет она экстерном закончила среднюю школу, и едва ей исполнилось девять, поступила на факультет психологии МГУ. Экзамены на бюджетное отделение девочка не сдала, и, по настоянию родителей, стала учиться платно. И тут же начались проблемы. Отец стал навязывать вузу свою методику обучения дочери, настаивал на свободном посещении и индивидуальном плане. Евгений Тепляков был уверен, что Алиса сможет освоить университетскую программу за два года вместо пяти. Скандалы начались в сентябре, а к зимней сессии дело дошло до потасовки.

Это сквозь живой щит Евгений Тепляков прорывался к Алисе, пока она сдавала "Введение в общую психологию". По мнению отца, ребенка слишком долго удерживали в аудитории. В итоге девочка получила "неуд", и Евгений в коридоре устроил дочери свой собственный экзамен.

Известно, что по итогам первого года обучения у Алисы накопились "хвосты" по ряду предметов и частые неявки. Но официального отчисления не было, возможно, сейчас идет процесс пересдачи. В МГУ ситуацию не проясняют.

Следующее судебное заседание назначили на 15 мая, оно снова пройдет в открытом формате. Для многих экспертов действия главы семейства Тепляковых не похожи на защиту интересов ребенка. Родители уже восьмерых детей пытаются идти против законов возрастной психологии и физиологии и продолжают следовать своей авторской методике домашнего обучения. Возможно, их цель - совершить революцию в образовании, пусть и за счет счастья и психологического здравья собственных детей.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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