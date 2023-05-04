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В Москве стартовала патриотическая акция "Спасибо герою"

15:08
  • четверг
  • 04 мая 2023

Она продлится до 5 мая включительно

В Москве стартовала патриотическая акция "Спасибо герою". До 5 мая включительно любой желающий может подписать открытку с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации.

Слова благодарности нужно будет опустить в специальные кубы, которые стоят в 12 местах - возле станций метро и БКЛ, в Новой Москве, в парках и на площадях города.

Помочь в отправке могут волонтёры. А уже накануне Дня Победы они передадут открытки адресатам в пансионаты ветеранов, госпитали и партнерские фонды.

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Патриотическая акция "Спасибо герою"
Патриотическая акция "Спасибо герою"
Патриотическая акция "Спасибо герою"
Патриотическая акция "Спасибо герою"
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