Персональный концерт провели для 98-летнего ветерана ВОВ

Ансамбль исполнил песни военных лет

98-летний ветеран Василий Фоменко в четверг получил необычный подарок. Под его окнами ансамбль "Красная звезда" исполнил песни военных лет.

Василию Георгиевичу дойти до комнаты и достать архивные фотографии помогают. Ветеран от помощи отказывается – не надо, мы ещё в строю.

Он бережно раскладывает благодарственные письма от Сталина за взятие городов Гдыня, Данциг, Бютов и Конитц, а также за форсирование реки Одер. Потрёпанные временем документы Василий Георгиевич хранит рядом с фотокарточками военных лет.

Рядовой Фоменко попал на фронт в 43-м. Дошёл до Берлина. "А потом оттуда с Белоруссии в Прибалтику, на Балтийское море - там большая группировка была, там мы её закончили, дошли до конца, там уже немецкий город был Гамбург", - рассказывает ветеран ВОВ.

Он из поколения победителей. Вздыхает, в 98 понимаешь - одних суток мало, чтобы сказать всем "спасибо". И смеётся - хочется попросить часы: давайте отдышимся – впервые за век. Но "спасибо" сегодня говорят именно Василию Георгиевичу. За тот подвиг, что был совершен. Потому под окнами его дома и собрались все эти люди.

Небольшой концерт с фронтовыми песнями трогает ветерана до слёз. Говорит - хотел бы увидеть хотя бы кого-то из своей армии, хотя бы со своего фронта. Хотя бы помянуть тех, кто не дошёл.

Военнослужащие ракетных войск стратегического назначение подготовили отдельный подарок. Под окна ветерана - знаменитая "полуторка" и трофейный немецкий мотоцикл. Техника, знакомая Василию Георгиевичу. Специально для него парадным маршем идет рота почётного караула. И сам ветеран не перестаёт благодарить, добавляя - если беда была одна на всех, то и радость делить не будем.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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