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На Малой Дмитровке открыли мемориальную доску Владимиру Долгих

15:06
  • четверг
  • 04 мая 2023

Он дважды Герой соцтруда и почётный гражданин столицы

В четверг на доме №2 по Малой Дмитровке открыли мемориальную доску Владимиру Долгих - дважды Герою соцтруда и почётному гражданину столицы.

Добровольцем он ушёл на фронт. Участвовал в битве под Москвой. В мирное время поднимал экономику страны. Работал в горно-металлургической сфере.

Не оставлял и общественных дел. Стоял у истоков создания Музея Победы. Бережно сохраняя историческую память. Владимира Ивановича не стало в октябре 2020 года.

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Церемония открытия мемориальной доски Владимиру Долгих
Церемония открытия мемориальной доски Владимиру Долгих
Церемония открытия мемориальной доски Владимиру Долгих
Церемония открытия мемориальной доски Владимиру Долгих
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