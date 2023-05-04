Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер

Птицы провели всю зиму в теплых укрытиях

Много красок! Большой пруд Московского зоопарка окрасился сегодня в розовые и красные тона - это фламинго встретили свою весну.

Огромные яркие птицы выпорхнули из тёплых укрытий, где провели всю зиму. Шумно радуясь долгожданному солнцу, они заполнили собой, кажется, всю акваторию.

Сейчас ведь пора ухаживаний! Можно наблюдать, как напористые самцы, распушив перья и выгнув тонкие шеи, пытаются произвести впечатления на нежных самок. Этот период длится недолго. Скоро пары займутся бытом: начнут тщательно выбирать место для гнезд. А пока ещё есть время увидеть, как на самом деле танцуют фламинго.

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