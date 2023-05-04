Нет сомнений, что за преступлением стоит Киев

За атакой дронов на Кремль безусловно стоит киевский режим.

Об этом в четверг, 4 мая, заявили в российском министерстве иностранных дел. Киев давно и осознанно использует террористические методы против гражданской инфраструктуры, а диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты.

"Мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима. Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении МИД.

Действия украинской власти еще раз подтверждают ее нежелание решить конфликт политико-дипломатическим путем, подчеркнули на Смоленской площади. Особый цинизм состоит в том, что попытка покушения на Путина была совершена накануне Дня Победы.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников. Российская система ПВО сбила дроны, никто не пострадал, Путина в момент атаки в Кремле не было.

Москва предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ Киеву, когда сочтет это необходимым. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В свою очередь Киев отрицает свою причастность к атакам.

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