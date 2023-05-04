В Подмосковье простились с Вячеславом Зайцевым

Модельера не стало 30 апреля

В Подмосковье простились с легендарным модельером Вячеславом Зайцевым. Траурная церемония прошла в главном храме Щелкова - соборе Троицы Живоначальной.

Отдать дань памяти великому кутюрье пришли сотни людей. Среди них много известных артистов. Они делились воспоминаниями о работе и общении с мастером. Многие не сдерживали слез. Для некоторых он был не только коллегой, но и близким другом.

Вячеслава Зайцева по праву называют патриархом отечественной моды. Именно он открыл миру русскую школу дизайна. Коллекции Зайцева вызывали неизменный фурор на главных подиумах планеты.

Модельера не стало 30 апреля. Он скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни. Похоронили Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище в Щелкове.

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