Песков о реакции Путина на атаку на Кремль: "Президент сохраняет спокойствие"

Выводы будут сделаны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаку беспилотников на Кремль. По его словам, в таких ситуациях глава государства всегда сохраняет спокойствие.

"Президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает, поэтому в этом плане ничего нового не произошло", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Представитель Кремля отметил, что никакого специального обращения в связи с атаками не планируется. Тем не менее, системы безопасности будут усилены, хотя они и так работают в усиленном режиме.

"И как каким образом (могло случиться), это тоже... тема для глубокого анализа наших специалистов, они будут делать свою работу", - отметил Песков.

Попытка атаки на Кремль произошла ночью 3 мая. Были задействованы два беспилотника. Кремль расценил это как теракт. Президент в результате атаки не пострадал, поскольку в тот момент находился в Ново-Огарево. Киев свою причастность к теракту отверг.

На эксклюзивных кадрах, которые оказались в распоряжении "ТВ Центра", видно, что между атаками двух беспилотников прошло около 16 минут. Первый БПЛА был замечен над Кремлем в 2:27 по московскому времени. Атака второго беспилотника была зафиксирована в 2:43.

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