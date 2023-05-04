В Кремле рассказали о повреждениях на куполе Сенатского дворца

Это единственное пострадавшее здание

В результате атаки беспилотников на Кремль опалены два медных листа, которые покрывают купол над Екатерининским залом Сенатского дворца.

Об этом в четверг, 4 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поврежденные листы заменят. Других каких-либо разрушений на территории Кремля нет.

"Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол", - сказал представитель президента (цитата по ТАСС).

Будут ли опубликованы фотографии поврежденного купола, Песков не ответил. Последнее слово в этом вопросе стоит за спецслужбами.

"Если примут такое решение, то возможно распространение кадров, если нет, то нет", - подчеркнул он.

UPD (13:14 мск): два медных листа крыши Сенатского дворца поменяют к завтрашнему дню. Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель управделами президента России Елена Крылова.

Сенатский дворец – это рабочая резиденция президента России. Он включает в себя кабинеты главы государства, руководителя администрации президента, залы заседаний и прочие рабочие пространства. Построен по заказу императрицы Екатерины II в XVIII веке .

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников. Между атаками двух БПЛА прошло 16 минут. Первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27 ночи по московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше произошло возгорание. Атака второго беспилотника была зафиксирована в 2:43 ночи. Его обломки упали на территорию Кремля.

Путина в момент атаки в Кремле не было, он находился в Ново-Огарево. Москва предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ Киеву, когда сочтет это необходимым. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В свою очередь Киев отрицает свою причастность к атакам.

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