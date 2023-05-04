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Премьер Венгрии попросил Трампа вернуться и принести мир

14:09
  • четверг
  • 04 мая 2023

Экс-президент США не позволил бы войне случиться

Мир на Украине установится только в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти.
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Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на конференции консервативных политических действий в Будапеште. По его словам, если бы Трамп сегодня был президентом, то никакой войны на Украине не было. 

"Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!" - сказал он (цитата по РИА Новости).

Орбан подчеркнул, что любое "либеральное перевоспитание человека" заканчивается "хаосом и неразберихой".

Ранее Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной. Когда США и Европа перестанут финансировать Украину, война закончится, отметил венгерский премьер.

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