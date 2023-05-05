Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Лунное затмение в Скорпионе
Овны
Сегодня Лунное затмение в Скорпионе - знаке, который связан с эзотерикой, тайнами и философией. Интерес к этим темам может привести вас в совершенно новый круг общения.
Тельцы
Затмение в противоположном знаке привлечет ваше внимание к партнерствам и союзам. Какие-то отношения исчерпали себя и закончатся, а какие-то обретут второе дыхание.
Близнецы
Подходит к концу период турбулентности на работе, вы на пороге принятия решения на эту тему. Обратите внимание на здоровье, поберегите себя до самого конца мая.
Раки
Вы чувствительны к Лунным затмениям, но у вас наверняка уже есть свое противоядие от этого события. На этот раз речь пойдет о творческих проектах и отношениях с друзьями.
Львы
Вам сегодня нужно быть осторожными и не ввязываться ни в какие ситуации, связанные с риском. Также не следует ничего начинать, а вот заканчивать процессы в этот день можно.
Девы
У вас решится вопрос с учебой, либо вы сами определитесь в выборе. Возможны судьбоносные встречи и разговоры, которые перевернут ваше представление о чем-то.
Весы
Затмение в вашем финансовом секторе может проиграться по-разному: от прибыли до убытка. Просто держите эту тему под контролем и будьте готовы проявлять гибкость.
Скорпионы
Пришло время собирать плоды: вы получите ответ или результат. Каким бы он ни был, сохраняйте оптимизм. Как говорится, еще неизвестно, кому повезло.
Стрельцы
Хронические или забытые заболевания могут напомнить о себе сегодня. Имейте при себе привычные лекарства и берегите себя - нагрузки вам сегодня ни к чему.
Козероги
День, который лучше провести в тени: публичные выступления и публикация своих фотографий могут заставить вас волноваться. Занимайтесь творчеством, которое вас успокаивает.
Водолеи
Вы можете быть поставлены перед выбором: работа или семья. Какой сфере уделить больше внимания? Привлеките к решению близких, узнайте, что думает ваша половинка.
Рыбы
Сегодняшнее лунное затмение пройдет на высокой ноте - накал эмоций будет нешуточным! Сосредоточьтесь на личных проблемах, не бойтесь показаться эгоистом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"