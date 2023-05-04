Собянин: Онлайн-квиз в рамках проекта "Открой#Моспром" вошел в Книгу рекордов России

В квизе приняли участие 1,3 тысячи человек

Онлайн-квиз в рамках проекта "Открой#Моспром" вошел в Книгу рекордов России. Он объединил почти 1,3 тыс. человек из 56 регионов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в соревновании на тему промышленности приняло участие рекордное число команд - 327. Участники отвечали на вопросы, связанные с историей и развитием промышленности страны.

"Первое и второе места заняли команды из Москвы и Орла. Третье - у команды из города Туймазы Республики Башкортостан", - добавил мэр.

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