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В США провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка

14:28
  • четверг
  • 04 мая 2023

Была использована ультразвуковая эмболизация

Американская ассоциация изучения сердца сообщила, что ученые из США впервые провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка, чтобы защитить его от развития аневризмы вены Галена, передает ТАСС.

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Как уточнил доцент Гарвардского университета Даррен Орбах, была использована ультразвуковая эмболизация.

"Мы были очень рады увидеть, что эта часть клинических испытаний завершилась полным успехом - через шесть недель после рождения ребенок нормально развивается, потребляет пищу и набирает массу", - добавил ученый.

Аневризма вены Галена возникает в результате сосудистых аномалий в соединенных с веной Галена артериях. Аномалии резко повышают нагрузку на сердце ребенка. 50-70% носителей дефекта гибнут в первые месяцы жизни.

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