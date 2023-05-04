Штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске

Бои идут в западной части города

Штурмовые отряды за сутки овладели двумя кварталами Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Российские бойцы продолжают уничтожать противника в западной части города.

Подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Артемовске с флангов.

Кроме того, ВС России поразили подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное, юго-западной окраины Артемовска и Григоровки.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что одним из возможных направлений для контрнаступления может стать Артемовск, поскольку сейчас рядом с городом сосредоточены достаточно большие силы противника.

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