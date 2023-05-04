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Минздрав: иностранные поставщики лекарств не спешат уходить с российского рынка

14:39
  • четверг
  • 04 мая 2023

Практически каждый месяц в стране открывается новое производство

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что иностранные поставщики лекарственных препаратов не торопятся уходить с российского рынка.

"Надо сказать, что для них это определенные объемы продаж, причем рынок емкостью как наша страна это достаточно приличный рынок", - добавил глава Минздрава.

Он уточнил при этом, что практически каждый месяц в последние годы в стране открывается новое производство лекарств.

По словам министра, эти производства обеспечивают прослеживаемость всех этапов и гарантируют выпуск качественных лекарственных препаратов.

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