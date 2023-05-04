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В СВАО проектируют и строят более 740 тыс. кв метров жилья по программе реновации

14:50
  • четверг
  • 04 мая 2023

Работы ведутся в 16 районах СВАО

На северо-востоке Москвы проектируют и строят более 740 тысяч кв. м жилья по программе реновации столичного жилфонда. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Руководитель департамента Сергей Левкин отметил, что объем проектируемого и строящегося жилья позволит обеспечить современным и комфортным жильем более 25 тысяч жителей. Работы ведутся в 16 районах СВАО, больше всего таких объектов находится в Бабушкинском и Лосиноостровском районах.

Новостройки возводятся по высоким стандартам, отметил Левкин. В них предусмотрены современные комфортные лифты, светлые и просторные подъезды, а во всех квартирах будет выполнена улучшенная отделка согласно стандартам программы реновации.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая к домам территория. Там появятся детские и спортивные площадки и зоны для тихого отдыха. Инфраструктуру адаптируют для нужд маломобильных граждан.

В округе уже заселяет 33 новостройки. 39 домов старого жилого фонда полностью расселены, еще 20 находятся в процессе.

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