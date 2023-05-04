Мишустин: в экономику России нужно привлечь 10 трлн рублей

Такого объема частных вложений необходимо добиться за восемь лет

Российские власти работают над привлечением частных инвестиций в приоритетные производства. Об этом в четверг, 4 мая, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что по поручению президента правительство предпринимает дополнительные меры, которые помогут значительно увеличить объемы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции.

Общий размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей, при этом 2 трлн рублей и более — уже в текущем году, цитирует Мишустина ТАСС.

Крупные вложения ожидаются в производство беспилотных летательных аппаратов в России. Глава государства Владимир Путин рассказал, что общий объем финансирования может достичь 1 трлн рублей.

Российское правительство между тем определило приоритетные направления структурной адаптации экономики России. Работа будет вестись по 13 направлениям, в частности, в авиапромышленности, автомобилестроении, медицинской промышленности.

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