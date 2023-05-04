Медведев ответил на заявление Борреля об атаке беспилотников на Кремль

Теракт приведет к эскалации конфликта

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев в четверг, 4 мая, прокомментировал высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о предпринятой Украиной попытке атаковать Кремль с помощью беспилотников.

Боррель призвал российскую сторону не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта с Украиной.

Медведев в ответ указал, что именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет.

Российский политик подчеркнул, что "этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе", сообщает РИА Новости.

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника пытались нанести удары по Кремлю, однако были сбиты российскими военными и спецслужбами. Никто не пострадал. Москва назвала случившееся терактом и предупредила, что готова дать адекватный ответ, когда сочтет это необходимым.

Киев отказался признать ответственность за попытку атаки дронов на Кремль. Запад воздержался от осуждения действий Украины. В США и Канаде, в частности, заявили, что пока не располагают подтверждением сообщений о предпринятой попытке ударить по Кремлю.

В российском МИД указали, что Киев давно и осознанно использует террористические методы против гражданской инфраструктуры, а диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты. Мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима, подчеркнули в ведомстве.

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