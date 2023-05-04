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США заверили в непричастности к инциденту с дронами в Москве

16:01
  • четверг
  • 04 мая 2023

Россия отмечала вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине

Соединенные Штаты не имеют отношения к атаке беспилотников на Кремль. Такое заявление сделал в четверг, 4 мая, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Американский чиновник ответил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который "заявлял, что мы в Вашингтоне как-то связаны с этим". Кирби заверил, что США никак не были вовлечены в произошедшее.

Что касается причастности Украины, Кирби отметил, что в США все еще не имеют полного представления о произошедшем в Москве инциденте.

Представитель американского Совбеза также заявил, что в Вашингтоне не диктуют Украине условия, на которых она должна "защищать себя", но при этом не призывают Киев наносить удары на территории других стран, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал российскую сторону не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта с Украиной.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев в ответ указал, что именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет. Российский политик подчеркнул, что "этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе".

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