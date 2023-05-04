Решетников рассказал Путину про запас макроэкономической стабильности

Президент и министр сравнили показатели госдолга России и других стран

У российской экономики есть запас макроэкономической стабильности, который дает возможность "сейчас более активно двигаться". Об этом в четверг, 4 мая, рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент указал, что госдолг России составляет 14,9% от российского ВВП, тогда как в США показатель достигает 121,7%. В государствах еврозоны он составляет 90,9%, во Франции — 111,1%, в Германии — 66,5%.

Что касается перспектив развития экономики, МВФ прогнозирует для развитых экономик в 2023 году рост ВВП на 1,3-1,6%. В России ожидают роста экономики на 1,2%, причем, подчеркнул Решетников, эта оценка консервативна и учитывает различные риски.

По итогам 2023 года Россия, по мнению главы Минэкономразвития, может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что ВВП России в марте 2023 года в годовом выражении сократился всего на 1,1%. В ведомстве напомнили, что в феврале показатель составлял 2,9%, а в январе — 2,7%. При этом за первый квартал 2023 года ВВП России сократился на 2,2% относительно первого квартала 2022 года.

Помощник главы государства Максим Орешкин сообщал, что годовая инфляция в России на конец апреля составляет 2,5%. Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах. Уровень заработных плат россиян в реальном выражении будет расти, заявил помощник главы государства.

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