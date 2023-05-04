Во всех регионах России открыты пункты отбора на военную службу по контракту

С каждым днем число добровольцев увеличивается

Спокойно и без суеты петербуржцы отправляются делать серьезную мужскую работу. Все эти люди подписывают контракт на службу в Вооруженных силах России, чтобы добровольцем отправится в зону спецоперации.

Пункты отбора на военную службу по контракту открыты по всей стране. Андрей специально приехал во Владивосток с твердым намерением помочь на передовой. Машинист бульдозера идет в танкисты. Понять, сколько людей сейчас делают для себя подобный осознанный выбор, можно по этим кадрам - из Москвы автобусы с добровольцами уезжают ежедневно.

"Честно говоря, я сам не ожидал, когда первый раз сюда пришел, что я столько людей увижу. А когда увидел, просто убедился, что у нас большая, дружная страна. Что мы можем объединиться перед какой-то трудностью", - говорит доброволец Владислав.

На плацу многих поддерживают девушки, жены, родители и друзья. Ради их мирной жизни мужчины, по сути, и подписывают военный контракт. Оттого и служба в армии становится всё престижнее. Уважительное отношение к бойцам и их семьям прежде всего читается в мелочах.

В Москве Единый центр отбора на контрактную службу открыт недалеко от станции метро "Тимирязевская" на улице Яблочкова. Сейчас уже тепло, и здесь на территории организовали "зеленую" зону ожидания. С беседками и даже горячим питанием. Добровольцев кормят нехитрой, но вкусной солдатской кашей. Сам же пункт отбора на военную службу занимает пятиэтажное здание. Организация процесса похожа на знакомые всем МФЦ - желающие заключить контракт берут талон и далее следуют указаниям электронной очереди. На каждом этапе помогают волонтеры.

"Приходят добровольцы. Узнают всю информацию, заполняют анкеты. Далее по этим анкетам проходят все необходимые кабинеты. Начиная от медосмотра, заканчивая итоговым заключением", - рассказал волонтер Максим Целищев.

Отбор идет и по медицинским показаниям, и по имеющимся навыкам. Пример Эдуарда показывает, что в современной армии перечень востребованных специальностей значительно расширился. Мужчина уже в третий раз отправляется в зону СВО. На гражданке он занимался рекламой, а в боевом подразделении стал оператором дрона.

По всей стране пункты отбора контрактников работают по единым правилам. Рассматриваются кандидаты, не имеющие российского гражданства, и россияне, в прошлом не проходившие срочную службу.

"Можно выбирать службу. Можно выбирать вид, род войск. Вплоть до воинской специальности. В зависимости от полученной воинской специальности. Есть люди, которые хотят только участвовать в специальной военной операции - неважно где. Есть те, кто хотят служить, но с меньшим риском для жизни", - сообщил Виталий Мудрук, начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу.

При заключении контракта военнослужащий получает единовременно 195 тысяч рублей. Примерно такая же ежемесячная минимальная зарплата участников спецоперации. Каждый регион предоставляет свои выплаты - военнослужащим, поступившим на службу в Москве, дополнительно полагается 50 тысяч рублей каждый месяц. А в Санкт-Петербурге - единоразово 300 тысяч. И это далеко не все. Мер поддержки десятки - по сути, специалисты вникают в проблемы каждого добровольца и адресно их решают. Будь то вопрос с кредитом или необходимость устроить ребенка в детский сад.

Каждый регион сам определяет список мер поддержки, но в целом они похожи. Например, детям будут оплачивать двухразовое питание в школе, продленку и кружки. На каждого несовершеннолетнего положены дополнительные выплаты - в Москве это почти 19 тысяч рублей ежемесячно. В Челябинске, кроме всего прочего, 200 тысяч рублей семье выдают на установку газового оборудования в доме. В Крыму - землю в собственность на берегу моря.

"Они пришли исполнять очень важное дело. И приняли их здесь очень хорошо. Вот здесь. Вот так мы все должны отнестись к ним. Любое нарушение того, что сейчас законами принято, что должны получать военнослужащие, их семьи, это должно быть самым страшным ЧП - если кому-то что-то не додали, если кого-то обидели", - заявил Валерий Баринов, народный артист Российской Федерации.

Вся информация есть на портале "Госуслуги", сайте объясняем.рф и ресурсах региональных органов власти. В столице это, к примеру, mos.ru. Работает горячая линия 117 и 122. Впрочем, многие не звонят, а сразу приходят на сборный пункт. Родину защищать.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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