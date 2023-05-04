Зеленский в Гааге пофантазировал на тему "последней войны"

Российский МИД лаконично ответил

Все евробюрократы - как положено, в костюмах - обсуждают серьезные вопросы. Один Зеленский перепутал: то ли исполнять роль президента Украины, то ли сироты казанской. Впрочем, щедро подают и в том, и в другом случае - а ведь это основная цель всех европейских вояжей киевских временщиков. Главное же ведь правильно попросить.

"Посмотрите, как страны всего мира объединяются, чтобы помочь украинцам защитить себя. Что лежит в основе этого желания помочь? Ощущение, что на карту поставлено больше, чем судьба одной страны, ощущение, что можно добиться большего, чем поражение одного агрессора. Мы хотим сделать эту войну последней в мире, и мы это сделаем", - заявил президент Украины.

Пассаж про последнюю войну в мире в нашем МИД прокомментировали кратко - "наркоман бредит о ядерной бомбе".

Свои фантазии Зеленский озвучил в Гааге. В штаб-квартире Международного уголовного суда. Того самого, который занимается расследованием предполагаемых военных преступлений на Украине. У актера, исполняющего роль президента, была прекрасная возможность заодно и отрепетировать свое будущее раскаяние в геноциде жителей Донбасса, убийствах мирных жителей и пытках безоружных военнопленных, терактах и диверсиях на территории России. Вместо этого Зеленских призвал создать трибунал по типу Нюрнбергского. Хотя на том историческом процессе над гитлеровцами судили как раз тех, кто сейчас вдохновляет на преступления украинских нацистов.

Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова перечислила, кто вместе с Зеленским должен сидеть на скамье подсудимых: "За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение".

Во время Второй мировой Германия оккупировала Нидерланды буквально за несколько дней. 4 мая в королевстве ежегодно чтят память жерт гитлеровских нацистов. И визит представителя современного нацистского режима некоторые сочли неуместным. Лидер одной из правых нидерландских партий объявила Зеленскому бойкот: "Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Ранее на этой неделе я сообщила председателю палаты представителей, что не буду присутствовать на встрече с Зеленским".

Но те, кто сегодня тепло принимают Зеленского в такой важных для голландцев день, еще и подливают масла в огонь: поддержка киевского режима продолжится.

"Мы прорабатываем варианты с такими партнерами, как Бельгия и Дания, чтобы завершить дебаты по поставке Украине F-16", - сказал Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.

О новом пакете помощи объявила и Франция. В него могут войти 12 гаубиц. Но тут неожиданно заревновала вроде бы такая дружественная Украине Польша. Канцелярия президента Дуды заявила об усталости от украинской тематики: "Не должно быть так, что на первых полосах газет весь год будет ситуация на Украине. Зеленский совершает заграничные поездки для того, чтобы подогреть эту тему".

Венгрия давно и открыто выражает недовольство от втягивания ЕС в войну. Ради интересов Вашингтона европейцам приходится все туже затягивать пояса.

"Я уверен, что если бы президентом США был господин Трамп, никакая война сегодня не раздирала бы Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!", - призвал венгерский премьер Виктор Орбан.

У экс-президента США рецепт мира давно готов: стоит прекратить финансировать режим Зеленского, и он лопнет как мыльный пузырь.

В Пентагоне рассказали, что уже потратили на Украину более 36 миллиардов долларов. И готовятся спустить в эту черную дыру еще 300 миллионов. Вопрос - сколько из этих средств осядет по дороге в карманах казнокрадов самого разного калибра. Группа конгрессменов-республиканцев продолжает свое расследование против двух Байденов, Джо и Хантера. Оба запятнались в грязном коррупционном скандале. Аферы сына-наркомана в украинской нефтяной кампании - до сих пор неотмытое пятно на репутации отца. И, похоже, идя ко дну, семейка Байденов готова утащить с собой и госсекретаря Энтони Блинкена. Ранее тот под присягой заявлял, что ничего не знает об украинских махинациях Хантера. Сейчас выясняется: лгал и по просьбе младшего Байдена решал многие вопросы.

Сыну президента могут предъявить обвинение уже завтра. А тут еще комитет по надзору Палаты представителей выяснил: ФБР располагает данными о том, что в бытность вице-президентом Байден принимал деньги от иностранцев за лоббирование определенных политических решений.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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