Зеленский потребовал "очень четкий сигнал" о принятии Украины в НАТО

Киев настаивает на вступлении в альянс, однако в блоке не спешат выполнить это желание

Киев хочет получить "очень четкий сигнал" о том, что Украину примут в Североатлантический альянс после завершения боевых действий в рамках российской спецоперации. Такое заявление сделал в четверг, 4 мая, украинский президент Владимир Зеленский.

Политик назвал руководство Украины реалистами, подчеркнув, что в его стране понимают — войти в альянс, пока продолжаются бои, не удастся. Тем не менее, Киев рассчитывает получить сигнал о том, что Украину однозначно примут в блок по завершении боевых действий.

Когда политика попросили прокомментировать вероятность прекращения военной помощи Украине от Запада в случае провала контрнаступления ВСУ, Зеленский заявил, что "это не наш путь, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос", сообщает РИА Новости.

3 мая во время рабочего визита в Финляндию, которая недавно вступила в НАТО, Владимир Зеленский также требовал четкого ответа от альянса относительно перспектив членства Украины.

Политик подчеркивал, что Украина желает видеть зримую поддержку со стороны Североатлантического альянса и получить приглашение к вступлению в этот блок, поскольку членство в НАТО стало бы для его страны лучшей гарантией безопасности.

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