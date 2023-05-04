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Путин рассказал о преимуществах России в ряде отраслей экономики

16:41
  • четверг
  • 04 мая 2023

В стране есть "руки хорошие", подчеркнул глава государства

В России есть много ниш, где "школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть". Такое заявление сделал в четверг, 4 мая, российский лидер Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
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Президент подчеркнул, что в некоторых отраслях экономики в России "и по качеству часто получается даже выше". Решетников указал, что, в частности, "формируется доверие" к российским машиностроителям и "динамика очень хорошая".

Вместе с тем Путин признал, что в ряде отраслей и направлений экономики "ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка экономики — это большой путь, который должна пройти Россия, чтобы добиться устойчивого роста, однако российские предприятия адаптируются к переменам. Совместно с правительством были разработаны меры, которые помогут выявлять приоритетные проекты по импортозамещению и поддержке технологического суверенитета. Банки будут предлагать более комфортные условия для их реализации.

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