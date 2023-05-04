Россия и Белоруссия скорректировали меры охраны границ Союзного государства

В Минске прошло заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства

Пограничные ведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны. Об этом в четверг, 4 мая, рассказали в пресс-службе белорусского погранкомитета.

В Минске состоялось заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства, на котором рассмотрели вопросы обстановки на внешней границе Союзного государства, а также выработали комплекс мер по корректировке построения охраны границы с учетом существующих вызовов и угроз пограничной безопасности.

Главы делегаций отметили, что принятые решения носят сугубо практическую направленность и позволят повысить уровень взаимодействия по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

Россия и Белоруссия в рамках соглашений о Союзном государстве проводят тренировки группировки сил совместного реагирования, а "сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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