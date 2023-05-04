Разведка США рассказала о ходе подготовки контрнаступления ВСУ

Киев анонсировал контрнаступление, но не называл дату и место

Киев еще дорабатывает конкретные приоритеты контрнаступления. Об этом в четверг, 4 мая, рассказали в американской разведке.

По словам директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада.

С учетом этого Хейнс призвала сохранять приверженность поддержке Украины и продолжать обеспечивать ее оружием и военной техникой, сообщает ТАСС.

Ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что высочайшая активность украинской военной авиации говорит о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. По словам создателя "Вагнера", это говорит о том, что "уже все пошло". Комментируя вероятные сроки перехода действий ВСУ в активную фазу, Пригожин допустил, что это произойдет "в ближайшее время, может быть, дни".

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