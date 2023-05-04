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Стас Пьеха отметил четкую организацию работы столичного пункта отбора контрактников

17:52
  • четверг
  • 04 мая 2023

Информацию об условиях набора можно получить по телефону 117

Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1), обратив внимание на удобство и четкую организацию работы центра.

"Я лично все посмотрел, везде спросил. У меня психологическое образование неполное, поэтому я даже посмотрел психологическую анкету, которую надо заполнять, попробовал управление дронами и так далее. Убедился в том, что все работает хорошо, что все четко и что кто попало никак не пройдет. Мы еще поговорили с ребятами. В общем, человек без военного образования, без каких-то данностей, с неправильным здоровьем, с плохими какими-то психологическими показателями, с другой какой-то мотивацией - он там не нужен. Нужны люди, которые реально хотят, умеют и пригодны по всем статьям", - сказал артист.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Стас Пьеха
Стас Пьеха
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