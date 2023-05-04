Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины

США, НАТО и Евросоюз берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России. Такое заявление сделал в четверг, 4 мая, российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.

Дипломат счел пугающе очевидными исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине. Он указал, что Вашингтон и Брюссель "действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России".

Грызлов заявил, что страны Европы не извлекли уроков из трагедии Второй мировой войны, свидетельством этому является голосование в Генеральной Ассамблеи ООН большинства стран ЕС, а также Великобритании и США в ноябре 2022 года против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал российскую сторону не использовать атаку украинских беспилотников на Кремль для эскалации конфликта с Украиной.

В ответ замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев указал, что именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет. Российский политик подчеркнул, что "этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе".

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