Украина оценила причиненный ей спецоперацией России ущерб в 400 млрд долларов

Запад обсуждает передачу Украине российских активов, замороженных в рамках санкций

Ущерб, причиненный Украине российской специальной военной операцией, составляет 400 млрд долларов. Такие данные в четверг, 4 мая, привел украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на оценку Всемирного банка.

Политик уточнил, что речь идет только о тех территориях, которые в настоящее время остаются подконтрольными Украине.

В оценку ущерба включена поврежденная энергетическая и транспортная инфраструктура, застройка, а также вред, нанесенный экологии, объектам здравоохранения и культуры, сообщает Telegram-канал "Политика страны".

При этом Евросоюз в рамках антироссийских санкций заморозил активы граждан и компаний России на 300 млрд долларов, США — на 100 млрд долларов. Киев настаивает на передаче ему этих средств для восстановления после спецоперации.

25 апреля был опубликован указ российского лидера Владимира Путина о том, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество нашей страны за рубежом вводится временное внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что за счет таких действий в отношении зарубежных активов в России будут формировать компенсационный фонд в ответ на экспроприацию имущества российских граждан и компаний в других странах.

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