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Польша разрешила топить суда, угрожающие Baltic Pipe

18:55
  • четверг
  • 04 мая 2023

В стране принят соответствующий закон

Польский кабмин в четверг, 4 мая, принял законопроект, позволяющий уничтожать суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.
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Целью законопроекта названо расширение возможностей "эффективного воздействия на современные террористические угрозы" в отношении энергетической инфраструктуры.

Согласно новым нормам, в случае террористической угрозы министр обороны Польши сможет принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта.

В Варшаве заверили, что речь идет об исключительных ситуациях, не предполагающих иных мер реагирования, сообщает РИА Новости.

В апреле источники западных СМИ сообщали, что должностные лица некоторых стран Запада "шепчутся о потенциальной причастности" властей Польши или Украины к подрыву газопроводов системы "Северный поток". ПО словам источников, члены НАТО и другие страны Европы не стремятся докопаться до истины при расследовании диверсии на "Северных потоках", а выявление виновных в подрыве едва ли остановит поставки оружия Киеву.

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