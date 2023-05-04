В стране принят соответствующий закон

Польский кабмин в четверг, 4 мая, принял законопроект, позволяющий уничтожать суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.

Целью законопроекта названо расширение возможностей "эффективного воздействия на современные террористические угрозы" в отношении энергетической инфраструктуры.

Согласно новым нормам, в случае террористической угрозы министр обороны Польши сможет принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта.

В Варшаве заверили, что речь идет об исключительных ситуациях, не предполагающих иных мер реагирования, сообщает РИА Новости.

В апреле источники западных СМИ сообщали, что должностные лица некоторых стран Запада "шепчутся о потенциальной причастности" властей Польши или Украины к подрыву газопроводов системы "Северный поток". ПО словам источников, члены НАТО и другие страны Европы не стремятся докопаться до истины при расследовании диверсии на "Северных потоках", а выявление виновных в подрыве едва ли остановит поставки оружия Киеву.

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