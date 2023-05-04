США признали свое бессилие перед сближением России и Китая

Вашингтон недоволен укреплением связей между Москвой и Пекином

Соединенные Штаты не считают, что им по силам предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в ближайшие годы. Такое заявление сделала в четверг, 4 мая, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Хейнс отметила, что Москва и Пекин "находятся на своего рода пике объемов торговли, продолжающихся военных учений и других видов сотрудничества — политического и технического".

Глава американской разведки заверила, что ее ведомство продолжит оценивать развитие российско-китайских отношений. По ее мнению, "они вряд ли смогут стать такими же, как союзники по НАТО", сообщает ТАСС.

Ранее западные СМИ писали, что Соединенные Штаты обеспокоены развитием сотрудничества Москвы и Пекина в сфере атомной энергетики и потенциальным расширением ядерного арсенала КНР. По оценкам Пентагона, совокупный ядерный арсенал двух стран может существенно превзойти американский, что вызывает опасения Вашингтона.

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