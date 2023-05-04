Киев задумался о снижении верхней планки призывного возраста

Минобороны Украины предложило призывать в армию не до 27, а до 25 лет

Верхняя планка возраста призыва на срочную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) может быть снижена на два года — с 27 до 25 лет. Такое предложение в четверг, 4 мая, озвучило украинское Минобороны.

Министерство обороны Украины пояснило, что в настоящее время значительное число пригодных к службе украинцев, не имеющих статуса военнообязанных, не могут быть привлечены к военной службе по призыву во время мобилизации.

Также среди причин снижения предельного призывного возраста называют текущие финансовые расходы на медосмотры и большие очереди на прохождение военно-врачебной комиссии, сообщается в Telegram-канале "Ньюсач/Двач".

На Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, в рамках которой под ружье ставят всех мужчин от 18 до 60 лет, не имеющих право на отсрочку.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что украинская армия за апрель потеряла более 15 тысяч человек, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран.

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