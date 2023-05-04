Проект строительства метро в Красноярске одобрен

Протяженность первого этапа линии красноярского метротрамвая составит 10,8 км

Как сообщила пресс-служба ГК "Моспроект-3", Госэкспертиза дала положительное заключение на проект строительства красноярского метро.

Уточняется, что проект на данном этапе предусматривает проведение дендрологических мероприятий, переустройство инженерных коммуникаций, строительство новых объездных дорог, снос некапитальных сооружений. Далее будет вестись устройство монтажно-щитовой камеры для старта тоннелепреходческих механизированных комплексов.

Протяженность первого этапа линии красноярского метротрамвая составит 10,8 км (две наземных и четыре подземных станции). Стоимость оценивается в 89,29 млрд рублей, передает "Интерфакс".

В 2021 году в ходе "прямой линии" Владимир Путин отметил, что от проектов недостроенных систем метров в крупных городах страны окончательно не отказались.

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