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Проект строительства метро в Красноярске одобрен

19:26
  • четверг
  • 04 мая 2023

Протяженность первого этапа линии красноярского метротрамвая составит 10,8 км

Как сообщила пресс-служба ГК "Моспроект-3", Госэкспертиза дала положительное заключение на проект строительства красноярского метро.
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Уточняется, что проект на данном этапе предусматривает проведение дендрологических мероприятий, переустройство инженерных коммуникаций, строительство новых объездных дорог, снос некапитальных сооружений. Далее будет вестись устройство монтажно-щитовой камеры для старта тоннелепреходческих механизированных комплексов.

Протяженность первого этапа линии красноярского метротрамвая составит 10,8 км (две наземных и четыре подземных станции). Стоимость оценивается в 89,29 млрд рублей, передает "Интерфакс".

В 2021 году в ходе "прямой линии" Владимир Путин отметил, что от проектов недостроенных систем метров в крупных городах страны окончательно не отказались.

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