На Запорожье решили ввести "сухой закон"

Продавать разрешат только легкий алкоголь

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о временном запрете продажи практически всех спиртных напитков в магазинах региона.

Согласно документу, с 5 мая по 3 августа в Запорожской области разрешено будет продавать только пиво, сидр, пуаре и медовуху, сообщает ТАСС.

В январе в Росалкогольрегулировании сообщали, что в 2022 году производство алкогольных напитков в России (без учета пива, сидра и медовухи) выросло на 9,8% в сравнении с 2021 годом. Общий объем производства за год составил 199,524 миллиона декалитров (дал).

Спиртные напитки также внесены в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. Он призван обеспечить потребности россиян в товарах в условиях санкционного давления и ухода некоторых зарубежных производителей с российского рынка.

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