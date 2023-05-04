Мадуро потребовал привлечь к ответственности виновников атаки на Кремль

Лидер Венесуэлы осудил попытку удара беспилотников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал привлечь к ответственности тех, кто организовал и профинансировал попытку нанесения удара по Кремлю с помощью дронов.

Венесуэльский лидер выразил полную солидарность с правительством и народом России после случившегося, а также поблагодарил российских военных и спецслужбы за своевременное предотвращение атаки на Кремль.

Мадуро охарактеризовал случившееся как попытку покушения на президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Ранее венесуэльский лидер поддержал решительные действия России по защите мирного населения Донбасса. Также Мадуро осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, а также отметил важность противодействия кампании лжи и дезинформации, развернутой западными странами.

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