Инфляция в России ускорилась

Это связано с особенностями расчетов и индексацией тарифов на общественный транспорт

Инфляция в России в период с 25 апреля по 2 мая составила 0,19% после 0,10% с 18 по 24 апреля. Об этом в четверг, 4 мая, рассказали в Росстате.

В ведомстве уточнили, что ускорение инфляции вызвано праздничным днем – в расчет попал период в восемь дней вместо традиционных семи.

Также влияние оказала индексация тарифов на городской транспорт с 1 мая в ряде регионов, начало роста цен на бензин после длительного периода стабильности, подорожание отечественных легковых автомобилей, рост стоимости проживания в санаториях и пансионатах на майские праздники, сообщает "Интерфакс".

Помощник главы государства Максим Орешкин ранее сообщал, что годовая инфляция в России на конец апреля составляет 2,5%. При этом уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция в России закрепится на целевом уровне в 4% только в 2024 году. Регулятор может принять решение о повышении ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров, если увидит признаки ускорения инфляции.

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