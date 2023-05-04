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Во всех российских школах провели уроки "Разговоры о важном"

22:29
  • четверг
  • 04 мая 2023

Вспоминали подвиги защитников в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы во всех школах страны прошли линейки и уроки "Разговоры о важном", где вспоминали подвиги защитников в годы Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

В одной из школ Луганска его провел глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. Он рассказал учащимся о выдающемся конструкторе Василии Грабине.

Инженер создал самые передовые на тот момент артиллерийские установки и танковые пушки. Находясь в тылу, он сумел внести огромный вклад в Победу бойцов на передовой.

Рассказываем подробнее, как в эти дни чтут подвиг фронтовиков

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